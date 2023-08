«”Sono stato io ad abbandonare quei rifiuti in strada dei Gesuiti, ditelo al Sindaco”. Questa è la dichiarazione che il colpevole di quello scempio ha voluto fosse riportata nel verbale con cui è stato multato dopo essersi autodenunciato». Lo ha scritto in una nota sui social il sindaco Antonio Decaro.

Ma non è così che deve funzionare, non è possibile che si debba comprendere quanto sia sbagliata un’azione di questo tipo solo se arriva il sindaco a fare rumore. Quello che ho fatto io qualche giorno fa possono farlo tutti, anche in forma anonima. Tutti dobbiamo denunciare chi scarica abusivamente ingombranti agli angoli delle strade o vicino a un cassonetto.

Noi continueremo con i controlli e le sanzioni per chi abbandona rifiuti e per chi si rivolge ai cosiddetti “svuotacantine” per liberare le proprie case. Perché se è vero che l’Amiu deve migliorare il servizio è anche vero che questo non autorizza nessuno a trattare la città come una discarica a danno di tutti».