Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora e mezza ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il 19enne di origini albanesi Anxhelo Cara, residente ad Altamura, è morto domenica mattina a Gallipoli in circostanze tragiche: giunto su una delle spiagge salentine in compagnia della fidanzata e di altri amici per trascorrere una giornata di relax e divertimento, il giovane si è tuffato in acqua senza alcuna esitazione per salvare la sua ragazza, trovatasi improvvisamente in difficoltà. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 10:45. Un gesto d’amore e di altruismo pagato purtroppo a caro prezzo: l’intervento dei bagnini del lido Zen e dei soccorritori di una vicina postazione del 118 ha consentito di riportare a riva entrambi ma mentre la fidanzata ha ripreso gradualmente conoscenza il 19enne non si è più riavuto. Fatale la grave crisi respiratoria dovuta allo sforzo compiuto per prendere il largo fra le correnti e raggiungere l’amata. Le manovre rianimatorie, proseguite per circa 90 minuti, non hanno prodotto gli effetti sperati. Sgomento fra le centinaia di turisti e bagnanti presenti in spiaggia. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gallipoli e i militari della Guardioa Costiera per i rilievi del caso. Le condizioni del mare non erano proibitive, anzi: erano tantissime le persone in acqua su quel tratto suggestivo dello Ionio.

Anxhelo Cara era piuttosto conosciuto ed apprezzato ad Altamura. Un ragazzo diligente e studioso, che aveva trovato anche un legame sentimentale. Cordoglio per l’accaduto è stato espresso da Antonio Petronella, sindaco della città murgiana.