Proseguono i lavori, arrivati al 95%, per il raddoppio della tratta Bari – Noicattaro e del sottoattraversamento dei centri di Triggiano e Capurso, sulla linea Bari-Taranto, di Ferrovie del Sud Est. Questi interventi, dal valore di 170 milioni di euro finanziati sia con fondi regionali che con quelli del PNRR e che consentirà di ridurre a un’ora i tempi di percorrenza tra Bari e Putignano oltre che di eliminare 9 passaggi a livello tra Triggiano e Capurso, sono stati al centro della visita, effettuata, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al campo base di Capurso. Ad illustrarli, Gianpiero Strisciuglio, AD di Rete Ferroviaria Italiana e Giorgio Botti, AD di Ferrovie del Sud Est.La visita ha offerto l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori che si sviluppano per circa 10 km con l’interramento della linea fra le stazioni di Capurso e Triggiano. Il completamento dei lavori di raddoppio dei binari e della galleria artificiale è previsto per fine anno. Nel corso del 2024 la linea entrerà in funzione con treni diesel che saranno progressivamente sostituiti dai treni elettrici di nuova generazione entro il 2025.