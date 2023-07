Nei giorni scorsi -in Bari- i Carabinieri della Stazione di Spinazzola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere -emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica- nei confronti di due cittadini stranieri, ritenuti i presunti autori di un furto in appartamento avvenuto qualche mese fa in quel centro.

Come ricostruito dagli inquirenti i due -nella serata del 6 maggio- si sarebbero introdotti nell’abitazione della vittima forzando la porta d’ingresso, riuscendo ad impossessarsi di alcuni monili in oro, pietre preziose e danaro contante.

I militari, dopo aver ricostruito i movimenti dei presunti autori del furto attraverso l’acquisizione e lo scrutinio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti identificarli in due soggetti -un cittadino greco ed uno georgiano- domiciliati in Bari, ove venivano eseguite perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria che hanno consentito di recuperare parte della refurtiva asportata in Spinazzola.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che -all’arresto- seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.