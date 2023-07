Nell’ambito degli specifici servizi disposti dalla Questura di Bari per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, gli investigatori della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce di alcuni presunti responsabili di tali raggiri.

Nella giornata di ieri, 12 luglio 2023, sono state controllate 2 persone trovate in possesso di un’ingente somma di denaro, sospettate di aver posto in essere truffe in danno di persone anziane e vulnerabili nella medesima giornata o in quella precedente.

Eventuali vittime, così come tutte le persone in grado di riferire notizie utili all’accertamento dei fatti, sono invitate a prendere contatti con la Squadra Mobile della Questura di Bari al seguente nr.: 0805291438.