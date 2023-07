Quando è arrivata in ospedale era in condizioni disperate: rischiava di morire, a causa di un trauma epatico, conseguenza di un grave incidente stradale. Operata con la massima urgenza, la piccola adesso è stata dichiarata fuori pericolo. Intervento salvavita al Policlinico di Bari, dove una bambina di 5 anni è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di epatectomia destra, dall’equipe dell’unità operativa di Chirurgia epato-biliare.

Si tratta di un procedimento operatorio altamente specializzato, che ha comportato la rimozione della parte destra del fegato della giovanissima paziente, al fine di trattare efficacemente le lacerazioni epatiche causate dal trauma.

L’intervento – fanno sapere dal nosocomio barese – è andato bene. Il decorso post operatorio è stato particolarmente lungo, come spesso accade in casi complessi come questo, per via della presenza di lesioni traumatiche al torace ed al bacino, riportate dalla bambina nell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta.

Da pochi giorni la piccola è stata dimessa e, come confermano dal Policlinico, le sue condizioni di salute sono giudicate ottimali. Dovrà sottoporsi ad una serie di controlli periodici per completare il percorso di riabilitazione ortopedica.

Un lieto fine suggellato da un disegno regalato dalla piccola ai medici che le hanno salvato la vita. Un cuore rosso, con attorno i nomi di tutti i dottori e gli operatori sanitari che si sono presi cura di lei durante la degenza in ospedale, fino a quando non è tornata a casa, dalla sua famiglia.