Dal tema dell’autonomia differenziata alla sanità, passando per il periodo buio della pandemia e della guerra in Ucraina. Due governatori sullo stesso palco, tanto lontani dal punto di vista della coalizione politica, ma spesso con visioni comuni, con delle eccezioni che riguardano più che il concetto astratto di autonomia, le modalità di realizzazione della stessa. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Polignano per presentare il suo ultimo libro dal titolo “I pessimisti non fanno fortuna”, ha diviso il palco con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, confrontandosi su temi di grande attualità.