E’ di un morto e tre feriti tra cui un bimbo di 7 mesi, il bilancio di un incidente stradale sulla Autostrada A 14 tra Ancona Sud e Loreto all’altezza del comune di Camerano. Coinvolta un’intera famiglia. A perdere la vita un 58enne originario di Bisceglie che viaggiava sul sedile accanto al figlio conducente. La vettura viaggiava in direzione sud e, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail attorno alle 6,30. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti ma l’auto ha impattato violentemente con le barriere di protezione dopo essersi ribaltata e girata più volte su se stessa. Feriti i due adulti, marito e moglie assieme al piccolo di 7 mesi.

Sul posto sono intervenute le equipe sanitarie del 118 e la polizia stradale. Inutili i tentativi di rianimazione per il 58enne. Necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per i feriti. Intervento anche dei vigili del fuoco che hanno lavorato con i soccorritori per estrarre gli occupanti dalle lamiere della vettura. Coinvolto nell’incidente anche un cagnolino che viaggiava in auto con la famiglia.

Inevitabili anche i disagi questa mattina con una coda che ha raggiunto anche i 3 chilometri in direzione Pescara sino alla completa rimozione del mezzo incidentato.