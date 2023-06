Vaccini e persone migranti, la Regione Puglia riceve il riconoscimento dell’HaDEA (Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale) per l’attuazione del progetto “Su.Pr.Eme – Health care and vaccinations for undeclared, seasonal workers”, che ha implementato un modello innovativo di presa in carico psico-socio-sanitaria e di vaccinazione della popolazione che vive all’interno di insediamenti abitativi informali o abusivi. Il progetto “Su.Pr.Eme” fa parte di un’iniziativa guidata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro che vede la Regione Puglia come capofila delle 5 regioni italiane partner del sud Italia (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia) e coinvolge l’Ispettorato del Lavoro, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e il Consorzio NOVA Onlus. A coordinare le attività progettuali per conto della Regione è l’A.Re.S.S. (Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale).

Tra i risultati conseguiti, il progetto “Su.Pr.Eme” ha istituito 5 servizi di supporto e orientamento per facilitare l’accesso ai servizi sociali e sanitari, sia pubblici che privati; 1.472 beneficiari hanno ricevuto un’assistenza completa da parte dei servizi sociali e sanitari locali, tra cui visite mediche, assistenza sociale e sanitaria e interventi relativi al COVID-19; 1.557 beneficiari hanno ricevuto un supporto di mediazione linguistico-culturale, garantendo una comunicazione efficace e una sensibilità culturale;

Si stima che circa 11.280 persone abbiano beneficiato delle attività di assistenza socio-sanitaria del progetto in Puglia.