Recuperare la frazione lipidica dai fanghi prodotti. Con questo obiettivo, a partire da aprile 2021 nell’impianto di depurazione di Lecce di Acquedotto pugliese sono state sperimentate, per la prima volta in Italia, tecnologie innovative utili a recuperare biometano e biodiesel. Aqp è stato il primo gestore in Italia a sperimentare tale tecnologia innovativa (BFBios – BioFuel and Biomethane from Sludge) che riduce la quantità di fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, recuperando il loro potenziale chimico-energetico, attraverso la estrazione/produzione di biocarburanti (biodiesel e biometano), con lo scopo di creare così un sistema virtuoso. Dai dati emersi dalla sperimentazione, presentati nello Spazio Murat di Bari, è possibile notare come sia importante la riduzione dei volumi finali dei fanghi per contenere i costi di smaltimento degli stessi (attraverso un essiccamento a bassa temperatura), puntando contemporaneamente ad una produzione netta di un prodotto ad elevato valore aggiunto. Si riduce così al minimo l’eventuale apporto di energia dall’esterno. La sperimentazione ha avuto una durata di due anni, con inizio nell’aprile 2021 e termine nel marzo 2023 ed è stata suddivisa in una serie di sotto-attività, con altrettanti obiettivi di ricerca specifici e differenti che hanno poi portato alle conclusioni dell’ing. Giotta e di Aqp. Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese spiega come si stiano studiando e attuando diverse tecnologie sostenibili per la trasformazione degli impianti di depurazione in ‘fabbriche verdi’ che possano anche fornire acqua per usi industriali e civili attraverso l’affinamento delle acque di depurazione. In quest’ottica, continua Portincasa, è stato avviato il progetto Bf Bios sull’impianto di Lecce al fine di sviluppare un modello vincente per il trattamento e la valorizzazione dei fanghi da depurazione di reflui civili, in modo che da scarto possano sempre più divenire una risorsa da valorizzare, nella consapevolezza che una politica adeguata di gestione rappresenta un beneficio per l’ambiente e le comunità servite.