Dai Fanghi può nascere bioplastica. Nel corso della giornata conclusiva del Water Innovation Summit, il congresso dedicato alla gestione dell’acqua che si è tenuto in Fiera del Levante a Bari, è stato dedicato un focus alle start up. È stata l’occasione d’incontro con il più grande acquedotto d’Europa per B-PLAS, società benefit che progetta e realizza impianti per convertire i fanghi in bioplastiche, con una soluzione sostenibile al problema dello smaltimento dei reflui e la contestuale creazione di biopolimeri in sostituzione delle plastiche fossili. Una mission che ha trovato l’interesse di Acquedotto Pugliese.