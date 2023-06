A Palo del Colle, alle 14:30 circa, presso un’azienda di lavorazione carni, subito dopo l’inizio del turno di lavoro, un operaio 35enne, nato in Iraq, regolarmente presente in Italia, per motivi sconosciuti, ha accoltellato due colleghi di lavoro, un 23enne barese ed un 40enne indiano, anch’egli regolare in Italia.

I malcapitati, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravissime, sono stati trasportati presso il Policlinico per le cure necessarie. Il coltello utilizzato, con una lama di circa 20 centimetri, ha colpito i due operai rispettivamente nella parte alta della spalla, quasi alla base del collo, e al braccio.

L’aggressore, all’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Palo del Colle e della Sezione Radiomobile di Modugno dopo aver reagito e tentato di sottrarsi alla cattura, è stato disarmato e immobilizzato. Sarà arrestato per il tentato omicidio e la resistenza e minaccia al PU. Nessun altro è stato ferito.