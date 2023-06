Si è fatto attendere per settimane, ed ora è pronto a recuperare tutto il tempo perduto. Con l’inizio dell’estate, nei giorni del solstizio, torna il grande caldo su tutta l’Italia. L’anticiclone africano che da alcuni giorni sta avvolgendo il Paese ha raggiunto proprio in queste ore la sua massima potenza, provocando temperature elevate per la media stagionale (con punte oltre i 40°C). Anche la Puglia è nella morsa della prima ondata di caldo. Per la giornata di oggi, giovedì 22 giugno, bollino arancione per 14 città italiane. Mentre nella giornata di domani, venerdì 23 giugno, le località più roventi, secondo quanto stimato, saranno Bari e Palermo, unici due capoluoghi con bollino arancione. Previste anche qui punte di calore anche oltre i 40°C. Si tratta di un livello di allerta 2 che prevede condizioni a rischio per la salute dei soggetti fragili. Il grande caldo tornerà ad attenuarsi nel weekend con temperature più vicine alla media stagionale, grazie ad una perturbazione proveniente da Francia e Germania che alleggerirà l’alta pressione che in queste facendo sbalzare la colonnina di mercurio. Dopo la tregua, il caldo rovente tornerà però a bussare alla porta durante la prossima settimana.