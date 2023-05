Grano, olio, vino, ortofrutta: l’agricoltura pugliese, ormai allo stremo, chiede rispetto e risposte ad una situazione di crisi che sta mettendo in difficoltà i produttori che operano nelle principali filiere del territorio. Tantissimi agricoltori, arrivati da tutte le province pugliesi, sono scesi in piazza, con un sit-in di protesta indetto da Confagricoltura Puglia, davanti all’Assessorato all’Agricoltura. Tra i tanti problemi, le aziende si vedono venir meno per l’anno in corso anche i contributi a sostegno degli agricoltori impegnati da anni nell’applicazione delle pratiche colturali ambientali, nel rispetto delle linee europee e ministeriali.