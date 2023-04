Non sarà sottoposto a perizia psichiatrica Loris Attolini, il 21enne accusato di violenza sessuale ai danni di due turiste francesi di 17 e 18 anni in un appartamento del quartiere Libertà di Bari la notte del 9 agosto 2022. Il giudice per l’udienza preliminare, Giovanni Battista, ha respinto la richiesta presentata dalla difesa di Attolini. In quella circostanza era stata consegnata al giudice una relazione psicologica e psichiatrica dell’imputato eseguita da un perito di parte ed erano stati chiesti il rinvio del procedimento e l’eventuale nuova perizia. Da quella relazione, secondo la difesa, sarebbero emersi elementi rilevanti dal punto di vista psicologico, legati al passato difficile di Attolini, caratterizzato da un’infanzia di deprivazioni, lutti conseguenti alla morte del padre e della madre che l’imputato non sarebbe riuscito a elaborare e di continui spostamenti fra comunità e famiglie affidatarie.

Attolini è attualmente detenuto in carcere a Lucera, nel foggiano. Secondo l’accusa, avrebbe attirato le vittime a casa con un invito a cena per poi costringerle a subire abusi dopo aver chiuso a chiave la porta d’ingresso. Al loro rifiuto, una delle due ragazze sarebbe stata colpita al volto da almeno cinque gomitate mentre l’altra urlava e chiedeva aiuto. Attolini è accusato di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Si tornerà in aula l’11 luglio per le discussioni nell’ambito del processo con rito abbreviato.