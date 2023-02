La valorizzazione dell’acqua passa anche attraverso la formazione. Prende vita in Puglia un percorso per lo sviluppo di progetti e programmi di ricerca orientati sul bene più prezioso e vitale presente sul nostro Pianeta. Il via è stato dato grazie ad un patto di collaborazione firmato a Bari, nella sede del Palazzo dell’Acqua, da Acquedotto Pugliese, Politecnico, CIHEAM, Istituto di Ricerca sulle Acque e Unione delle Università del Mediterraneo.

L’accordo impegna i soggetti firmatari a collaborare in attività di formazione, ricerca e sviluppo in diversi settori, spalancando una nuova finestra sul Mediterraneo.

Grazie a questo accordo, già a partire dal prossimo mese di marzo, verrà avviato un mini-master, in collaborazione con la “Water Academy”, il centro di eccellenza di cultura e formazione di Acquedotto Pugliese. Verranno anche attivate iniziative congiunte, in collaborazione con aziende ed enti pubblici, e scambi di studenti, docenti e ricercatori, per visite di studio e ricerca.

L’intesa prevede anche l’attuazione di programmi internazionali di ricerca e di formazione, oltre ad iniziative, eventi scientifici e di divulgazione, orientati verso una maggiore sostenibilità e la valorizzazione della risorsa acqua.

