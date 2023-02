È morto all’età di 81 anni Vito Mastrogiacomo, fondatore dell’omonimo centro turistico e della discoteca Divinae Follie, punto fermo del popolo della notte in Puglia e nel Mezzogiorno d’Italia tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. L’imprenditore biscegliese era ospite da tempo di una struttura socio residenziale dove è deceduto questa mattina. Da tutti definito imprenditore lungimirante e visionario, avrebbe voluto trasformare quell’insenatura del Ponte Lama tra Bisceglie e Trani in un porto turistico, negli anni alle consolle del Divinae ha permesso di far alternare i più grandi dj del mondo con Bob Sinclair, Joe T Vannelli, David Morales, lo storico dj resident Nicola Di Venere, ma anche artisti di caratura internazionale come gli Incognito, Matt Bianco, Fiorello, Jovanotti e Ligabue.

Ha cambiato, anzi, rivoluzionato il modo di vivere la vita notturna in Puglia, ma nelle tante reazioni che si stanno susseguendo dopo la notizia della sua scomparsa, è stato sottolineato come Vito Mastrogiacomo abbia contribuito in modo importante anche a portare il nome della città di Bisceglie e più in generale della Puglia a livello nazionale ed internazionale.

I funerali si terranno domani, giovedì 23 febbraio, nella chiesa di san Domenico a Bisceglie alle ore 15.00.