Arriva una risposta importante delle autorità al fenomeno sempre più dilagante dei furti con spaccata in centro a Bari. La Procura del capoluogo pugliese ha emesso ordini di carcerazione nei confronti di tre persone, tutte originarie del nord Africa, risultate colpevoli di almeno due episodi di spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Le misure cautelari hanno raggiunto due di loro, già detenuti nelle case circondariali di Bari e Lucera per altre vicende, mentre il terzo (senza fissa dimora) è attualmente ricercato su tutto il territorio, essendo riuscito a far perdere le sue tracce. Si teme che possa continuare a commettere altri simili reati. I tre indagati sarebbero responsabili di un furto commesso la sera del 28 febbraio 2022 in un ristorante, mentre l’altro è quello registrato la notte 17 marzo sempre dello scorso anno in un negozio di abbigliamento. Nel primo caso agì uno solo degli indagati portando via alcune bottiglie di alcolici e la cassa contenente circa 1.600 euro. Nel secondo, il colpo ai danni del negozio di abbigliamento, i tre agirono insieme rubando capi vari e circa 310 euro nascosti nella cassa. Durante i rilievi nelle due attività prese di mira i carabinieri hanno trovato le impronte digitali di uno degli indagati. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha tolto infine ogni dubbio ai militari che hanno quindi scovato l’identità dei tre ladri. Non si esclude che i tre indagati possano aver commesso altri colpi successivamente, a partire dal terzo elemento sfuggito alla cattura ed ora ricercato. Come detto, una risposta importante alla luce dei numerosi furti con spaccata messi a segno nelle ultime settimane, tema portato sul tavolo della Prefettura di Bari durante un vertice sulla sicurezza tenuto il 13 febbraio scorso.