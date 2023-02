Macabra scoperta a Santeramo in Colle, dove il cadavere carbonizzato di una donna, di circa 50 anni, è stato trovato in una zona di campagna, alle porte della cittadina del Barese. Il corpo senza vita si trovava in un’auto, a ridosso di un muretto a secco. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, coordinati dal Pm della Procura di Bari Baldo Pisani, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Gli inquirenti, tuttavia, non escludono altre piste, compresa quella dell’omicidio.