Sensibilizzare il territorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali. È questo l’obiettivo del progetto arte e legalità, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per il tramite degli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tra le attività in programma è prevista la realizzazione di prodotti cinematografici volti a raccontare climi, contesti, storie e segnali sociali che evidenziano il fenomeno in particolare nella Regione Puglia.