È diventato virale sul web, rimbalzando tra chat e social network, il video girato con un telefonino, che immortala dei ladri di auto in azione sul lungomare “Cristoforo Colombo” di Santo Spirito, alle porte di Bari.

Una Volkswagen Golf di colore nero che spinge per centinaia di metri una Mercedes bianca, con il finestrino rotto, per un lungo tratto di costa, quasi al confine con il territorio di Giovinazzo. Una tecnica spesso adottata in questo genere di colpi, che vede i ladri, con la loro auto, portare via a spinta il veicolo rubato, mentre a bordo uno di loro tiene il volante.

Solo che il furto, questa volta, è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni, come l’autista e passeggeri di un autobus delle linee urbane dell’Amtab, che precedeva la macchina dei ladri, e di altri automobilisti di passaggio.

Tra questi anche due ragazzi che, dalla loro vettura, hanno ripreso tutta la scena con uno smartphone, diffondendo su internet il contenuto del video.

Il colpo, fortunatamente, non è riuscito. La rottura del semiasse del Suv ha impedito infatti ai malviventi di proseguire la fuga, costringendoli ad abbandonare l’auto rubata sul ciglio della strada, a ridosso di un muretto.

La Mercedes è stata recuperata dai Carabinieri, poche ore dopo, sul lungomare di Giovinazzo. Ma al di là del lieto fine, a far riflettere è il fatto che, nonostante il furto in pieno giorno e la presenza di decine di persone, nessuno abbia mosso un dito per fermare i ladri o quanto meno per denunciare l’accaduto.