Provengono da Spagna, Puglia e Sicilia i tre oli vincitori dell’edizione 2022 di Biol Novello, il premio dedicato ai migliori oli extravergini di oliva biologici della “nuova stagione”, tenutosi a Bari e organizzato dal Consorzio Italiano per il Biologico, in collaborazione con l’associazione di produttori Biolitalia. Oltre 200 i campioni provenienti da 8 Paesi, valutati dalla giuria della 14esima edizione dell’evento nato nell’ambito del Premio Biol, la più importante manifestazione internazionale del settore, per numero di partecipanti e di paesi coinvolti, nata nel 1996 ad Andria.

Olio e non solo: individuati anche i vincitori della 15esima edizione di Biol Miel, l’analogo concorso rivolto ai produttori di miele, organizzato dal Ci.Bi. in collaborazione con il CREA-API di Bologna e Biolitalia. Croazia, Grecia, Italia, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Spagna, i Paesi di provenienza dei mieli valutato dalla giuria internazionale composta da 12 esperti assaggiatori. Tutto italiano il podio per la categoria ‘millefiori’: primo posto per l’azienda siciliana ‘Vito Pasquale Saluzzo’, secondo per il Consorzio dei Produttori Biologici (ConProBio) Lucano, e terza la Soleterra di Modena. Per la specialità ‘monoflora’ biologica, primo posto per un miele di acacia dell’azienda croata OPG Keser, secondo posto per un miele di timo dell’azienda greca Amorgiano Honey e terzo per un miele di acacia dell’azienda slovena Rojs Andrej.