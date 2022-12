La Puglia raccontata attraverso le eccellenze artigianali come abiti da sposa di alta sartoria, ceramiche artistiche locali e la tradizione delle luminarie pugliesi. E’ stata presentata presso il Polo della Cultura e delle Arti della Fiera del Levante di Bari “Passerella Mediterranea | Donne, Non Pupe”, con gli eventi previsti per Milano Set Mediterraneo 2023. L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione per celebrare le donne, il loro coraggio, il loro impegno. Infatti, prima della conferenza, è stata svelata l’installazione di una Pupa in ceramica, dono della stilista Carmela Comes e del ceramista Marcello Fasano, che è stata collocata esternamente all’edificio del Polo Arti e Cutura della Regione, in Fiera, a simbolo permanente di quei valori che la kermesse porta avanti: emancipazione femminile e talento d’impresa.