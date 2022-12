È stato ufficializzato, da Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Puglia a Bari, l’arrivo in Azione dei tre consiglieri regionali Fabiano Amati e Ruggiero Mennea (ex pd) e Sergio Clemente (ex Popolari con Emiliano). Un nuovo gruppo che però ribadisce forte e chiaro un concetto: di non sentirsi al di fuori della maggioranza che sostiene il presidente Michele Emiliano in Consiglio, ma che di fatto potrebbe minarne la compattezza.

Il servizio.