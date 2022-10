Una giovane acrobata di 24 anni è caduta ieri sera da oltre quattro metri d’altezza durante uno spettacolo all’interno del circo Greca Orfei in questi giorni a Terlizzi. La donna di origine ucraina si stava esibendo senza rete di protezione nel suo solito numero davanti al folto pubblico terlizzese nel tendone allestito in viale dei Lilium. Alcuni video dei telefonini dei presenti hanno ripreso la scena, molto forte, con la complessa acrobazia in cui la giovane equilibrista 24enne ha perso la presa cadendo e battendo violentemente la testa al suolo.

Immediato il soccorso da parte degli addetti del circo e di una equipe sanitaria del 118 che ha dovuto trasportare d’urgenza la trapezista al Policlinico di Bari. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto. Per la 24enne, invece, condizioni apparse subito molto gravi visto che ci sarebbe una frattura cranica e diverse lesioni in più parti del corpo a seguito dell’impatto con il suolo. Immediatamente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed è stata successivamente ricoverata nella notte nel reparto di rianimazione con una prognosi che resta comunque riservata. I rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri con il coordinamento della procura della repubblica di Trani.