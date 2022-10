Un incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 19 di ieri, sulla statale 16 in direzione Nord, all’altezza dello svincolo “via Napoli C”. A scontrarsi sono stati una moto e un’auto.

La donna 40enne che guidava lo scooter, ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato con un’auto. La donna è stata sbalzata dal veicolo ed è finita sull’asfalto. Inutile l’intervento del personale medico del 118.

Il conducente del secondo mezzo, invece, ha riportato ferite non gravi. Il sinistro ha provocato lunghe code di traffico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per la rimozione dei veicoli. L’operazione, però, ha portato via del tempo e vista la domenica di sole, ha bloccato di fatto l’intenso flusso di vetture che a quell’ora stavano transitando dalla statale 16, con inevitabili disagi per gli automobilisti.