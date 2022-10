Un ventenne è stato pestato ieri sera nel centro di Bari, tra i rioni Madonnella e Murat, da un gruppo di 4-5 persone ed ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il movente dell’aggressione non è noto. Si sa solo che il ragazzo è stato accompagnato dal padre all’ospedale Di Venere dove è giunto in codice rosso, ma gli accertamenti eseguiti hanno escluso che fosse in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura. Questi ultimi ascolteranno il ventenne nelle prossime ore.