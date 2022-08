Sversamenti di acqua mista a liquami, traffico impazzito e grossi disagi. Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata del 25 agosto al quartiere Japigia di Bari, per via di una rottura che ha interessato un tratto della condotta fognaria. E così su via Gentile, una delle più grandi arterie di accesso e uscita dal capoluogo pugliese, acqua e residui hanno velocemente allagato un lungo tratto di strada, oltre 1 chilometro compreso tra Via Franco Colella e Via delle Medaglie d’oro, poco dopo la sede del Consiglio della Regione Puglia. La Polizia Locale, come comunicato dal Comandante Generale Michele Palumbo, ha dunque rapidamente dovuto chiudere al traffico il tratto interessato, invitando a prevedere percorsi alternativi ma arrecando, com’era naturale che fosse, grossi disagi alla circolazione. Lo sversamento potrebbe essere stato causato e il danno amplificato dalla pioggia caduta su Bari nelle scorse ore, e che ha provocato, tra l’altro, l’ennesimo divieto di balneazione a Pane e Pomodoro. Un evento, quest’ultimo, che ha portato l’amministrazione comunale ad aumentare la pressione su Acquedotto Pugliese per il risanamento della condotta Matteotti, lasciando trasparire l’intenzione di essere pronti a trasferire la disputa sul piano legale.

Dall’azienda fanno sapere che la rottura nel quartiere Japigia ha interessato una delle due tubazioni prementi a servizio della struttura di Torre del Diavolo. Il punto della perdita, in via Gentile, è stato tempestivamente individuato e la tubatura interessata posta fuori esercizio. A cedere è stata la vecchia linea, che prossimamente sarà oggetto di un intervento di sostituzione totale con un importo di 5 milioni di euro. L’altra premente (più recente e già ammodernata in buona parte), sulla quale si verificò a inizio agosto una rottura accidentale, funziona regolarmente e non è stata interessata da ulteriori problemi.