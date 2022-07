Calano i contagi giornalieri ma anche i tamponi. Scende ancora il numero dei ricoveri e degli attuali positivi ma, in compenso, il virus fa registrare altre tre vittime. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico della Regione che oggi, lunedì 25 luglio, segnala 1.468 nuovi casi accertati, a fronte di 7.667 tamponi analizzati, con un tasso di positività di poco oltre il 19%.

È ancora Bari la provincia con il maggior numero di nuovi contagi (428), seguita da Lecce (381), Foggia (174), Taranto (161), Brindisi (141), e infine la Bat che conta 139 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 37 residenti fuori regione e 7 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, sale così a quota 1.371.643.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei morti a causa della pandemia, con altri 3 decessi nelle ultime 24 ore e che fanno salire il totale delle vittime a 8.768.

Buone notizie sul fronte sanitario, con i ricoveri che si confermano in ulteriore calo. I pazienti che occupano posti letto nei reparti Covid scendono a 489, di cui 471 si trovano in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Scende anche il dato sulle persone attualmente positive, che toccano la cifra complessiva di 71.776.Sale parallelamente il numero dei negativizzati, che sfiorano ormai quota 1 milione 300mila, con oltre 1.600 pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.