«Operazione in corso, attendere prego», «Rifornirsi all’erogatore 1»: quante volte abbiamo ascoltato questi messaggi andando a fare il pieno utilizzando il distributore automatico? Preparatevi perché da oggi potreste sentirli nel dialetto della zona in cui effettuerete rifornimento. L’originale iniziativa, che era stata testata in alcune stazioni, è oggi presente in oltre 1.700 Eni Live Station, Puglia compresa da nord a sud, dove sono stati installati moderni terminali che, tra le lingue disponibili, propongono anche il dialetto della zona, oltre all’italiano, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e il francese.

Non solo evoluzione tecnologica dei terminali delle stazioni di servizio, ma anche mantenimento della tradizione attraverso la lingua vernacolare che da sempre contraddistingue i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani. Insomma, anche il momento del rifornimento, costo della benzina a parte, può da portare un sorriso durante una pausa di viaggio.