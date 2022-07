Il bollettino covid diramato oggi dalla Regione segnala per la Puglia altri 5.424 nuovi casi a fronte di 23.254 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 23,3%. Un andamento a ribasso confermato sulla scia dei dati dei giorni scorsi e che si riflettono sulle singole province. 1.606 i nuovi contagi in provincia di Bari, 1.129 in quella di Lecce, 900 nel tarantino, 654 nel foggiano, 501 i nuovi casi in provincia di Brindisi, infine 469 nella Bat. Il totale delle positività da inizio emergenza sanitaria sale a 1.361.593. Il bollettino, purtroppo, rileva altre due vittime del virus e somma complessiva che raggiunge quota 8.759. Sul fronte dei ricoveri arrivano buone notizie: dopo la lieve risalita di ieri, oggi i pazienti in area non critica scendono a 478. Stabili le terapie intensive occupate, 16 al momento, una unità in meno rispetto al bollettino precedente. Anche oggi si registrano tanti negativizzati, circa 8mila in sole 24 ore. Un dato che fa scendere ulteriormente gli attualmente positivi in Puglia, ad ora poco meno di 77mila.