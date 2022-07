Mobili, frigoriferi, televisori, scarti edili, water. Su strada San Giorgio Martire a Bari, si trova davvero di tutto. Una discarica a cielo aperto a pochi km dalla città. Stiamo parlando di una via interna che si estende per oltre dieci chilometri partendo da via Glomerelli, la strada che dal centro porta al rione Stanic, fino alle porte di Modugno. Una problematica quella dell’abbandono dei rifiuti in quest’area che va avanti ormai da anni e che ha portato ormai al degrado quella che prima era una delle terre più produttive con frutteti e caseggiati di inizi ‘900.

Della situazione se ne è fatta carico l’amministrazione comunale che continua la sua azione di contrasto agli incivili. I rifiuti non vengono tolti di lì, afferma l’assessore all’ambiente Pietro Petruzzelli, come forma per attirare e trarre in inganno “gli sporcaccioni” che vengono beccati con fototrappole sistemate ad hoc. Grazie a questo strumento, sono, al momento, oltre 150 le multe in sole due settimane.