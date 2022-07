Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal sig. Questore di Bari sulla costa barese, dove sono ubicati alcuni dei principali stabilimenti balneari cittadini e dove vi è un’alta concentrazione di turisti, la mattina del 12 luglio scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo ritenuto, almeno per quanto emerso dai primi accertamenti, responsabile di un furto con destrezza.

Nello specifico, un equipaggio della sezione ” Falchi” della Squadra Mobile, nel transitare nei pressi della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, ha notato un giovane che aveva individuato una coppia di turisti stranieri che, in quel momento, stavano dando le spalle ai loro effetti personali. Approfittando della calca di persone e di un attimo di distrazione della coppia, il giovane è riuscito a prelevare un portafogli da una delle borse, fuggendo via.

Gli agenti della Squadra Mobile, avendo notato l’azione delittuosa, sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato il soggetto, identificandolo per un cittadino georgiano con numerosi precedenti di Polizia per reati della stessa indole, riconsegnando la refurtiva recuperata alle vittime.

L’autore del furto è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, condotto in carcere, significando che al provvedimento pre-cautelare seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contradditorio delle parti.