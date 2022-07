Segnali di frenata e di possibile un cambio di rotta della curva epidemiologica. Il bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia segnala poco più di 8mila nuovi casi a fronte di un elevato numero di tamponi effettuati, 32.356. Il tasso di positività resta alto ma scende sotto il 25%, in riferimento ai bollettini precedenti. 2.399 i contagi attribuiti alla provincia di Bari, territorio che anche oggi segnala più casi giornalieri, 1.771 in provincia di Lecce, 1.313 in quella di Taranto, 857 nel foggiano, 804 nel brindisino e 725 nella provincia Bat. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 1.321.005. Non si ferma l’aumento dei decessi con altre 8 vittime che hanno contratto il covid. Il totale dei morti sale a 8.722. Sul fronte dei ricoveri si segnala un leggero aumento nei reparti non critici. 479 i pazienti in area medica, +7 unità rispetto a ieri, 18 le terapie intensive occupate, dato rimasto invariato. Un’altra buona notizia tuttavia arriva dai negativizzati che raggiungono quasi il numero di contagi giornalieri. Gli attualmente positivi pertanto restano stabili a circa 93mila.