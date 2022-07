Idee e proposte: un open day per discutere insieme a cittadini, associazioni e operatori economici del futuro della piastra del lungomare di San Girolamo – Fesca con l’obiettivo di valorizzare gli spazi del Waterfront, attualmente nel degrado.

È stata l’occasione per visitare i locali della piastra, mettere sul tavolo progetti di utilizzo degli spazi esistenti e aprire un confronto sulle potenzialità di quei luoghi in termini attrattivi per il quartiere e per l’intera città in vista della pubblicazione del nuovo bando per la concessione dei locali.

Il programma ha previso inoltre momenti di sport, musica, animazione, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie e proposte di street food, sperando di vedere quel luogo per troppo tempo abbandonato sempre così.