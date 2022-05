In una settimana c’è stata una riduzione del 30,7% di contagi da Covid-19 in Puglia. In forte discesa anche tutti gli altri indicatori compresi ricoveri ed attualmente positivi. Sono i dati del report settimanale della Fondazione Gimbe che fotografa l’andamento della pandemia in Italia e nelle singole regioni. Il dato pugliese è migliore rispetto al dato di riduzione dei contagi nazionale. Al 3,4% l’occupazione delle terapie intensive negli ospedali pugliesi ed al 12,3% quelli nelle aree non critiche. Provincia per provincia è Brindisi a far registrare la maggior diminuzione di casi di positività con un -35,8% rispetto alla scorsa settimana con un’incidenza settimanale che si attesta a 254 casi ogni 100mila abitanti. La provincia con una riduzione inferiore ma anche con un’incidenza più bassa in regione è la BAT: scende rispetto alla settimana precedente del 16,6% il numero di casi e l’incidenza è a 206 casi.

Un trend al ribasso confermato anche dal bollettino odierno con 1609 nuovi contagi su poco più di 13mila test effettuati. Si registrano anche, purtroppo, 14 nuovi decessi. I nuovi casi provincia per provincia con 540 nel barese, 341 a Lecce, 252 nel foggiano e 242 a Taranto. Brindisi segna 124 nuovi contagi e la Bat chiude con 86. Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia. Delle 27.831 persone attualmente positive, numero ancora in riduzione rispetto a ieri, 323 sono ricoverate in area non critica (ieri 339) e 12 in terapia intensiva (ieri 13).