La festa di San Nicola si orna anche di bontà culinarie tutte pugliesi e birre artigianali. Torna a Bari il “Villaggio del Gusto per baresi e forestieri”. Dal 5 al 9 maggio, in largo Giannella a Bari, birrifici artigianali pugliesi e operatori della cucina su strada sono chiamati ad arricchire una festa della gastronomia interamente Made in Sud con l’obiettivo di recuperare e valorizzare un territorio ricco di ricette tradizionali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione. Il programma prevede anche concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori. Il Villaggio del Gusto, nel corso delle cinque giorni, vedrà la presenza di 24 stand gastronomici con menù selezionati dalla rete “Mordi la Puglia” e 5 birrifici artigianali pugliesi, con oltre 50 stili di birre in abbinamento e a rotazione.