La giunta regionale pugliese ha approvato il Piano di contrasto e prevenzione della Xylella Fastidiosa per l’anno 2022. Saranno quasi 300mila le piante che verranno monitorate, per scongiurare la diffusione del batterio killer, per una superficie complessiva di 34mila ettari, e con oltre 40mila analisi di laboratorio.

Il piano prevede interventi specifici a seconda delle singole zone. Ad esempio, per la Piana degli Ulivi Monumentali, delimitata dai comuni di Ostuni, Fasano, Monopoli e Carovigno, e in cui è altissima la concentrazione di ulivi millenari, ci sarà una sorveglianza rafforzata, in un’area compresa tra 5 e 20 chilometri dal confine meridionale della zona infetta.

Non solo controllo, prevenzione e tutela delle aree regionali ancora non colpite. Il piano predispone anche misure di sostegno per gli olivicoltori, attraverso gli indennizzi, ed il potenziamento della campagna di comunicazione ed informazione.

Nel programma vengono descritte dettagliatamente le modalità di gestione delle indagini, ovvero i campionamenti e le analisi di laboratorio da effettuare, oltre alla strategia che l’Osservatorio Fitosanitario regionale intende adottare per il monitoraggio delle piante e degli insetti vettori. Vengono anche indicati gli strumenti innovativi che verranno adoperati per il controllo, la prevenzione e la gestione della fitopatia su tutto il territorio pugliese.

Soddisfatto dell’approvazione del piano l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, che ha commentato: “Il documento è pienamente condiviso ed è il risultato del contributo dei diversi attori del mondo tecnico-scientifico e socio-economico. Lo abbiamo redatto nel pieno rispetto dei regolamenti europei, e tenendo conto della nostra specificità territoriale”.