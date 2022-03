La pandemia da covid mostra segnali di ripresa in Puglia. I dati dell’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione sono in linea con quelli di ieri. 4.748 i nuovi casi registrati a fronte di circa 28.400 tamponi eseguiti. Nella provincia di Lecce il maggior numero di contagi, con oltre 1.400 in sole 24 ore, subito dopo Bari con 1.300, seguono i 606 nuovi casi nel foggiano, 545 nel tarantino, 389 nella Bat e 388 in provincia di Brindisi. 41 i contagi attribuiti a residenti fuori regione, 12 sono in via di definizione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale oltre quota 777mila. Si aggrava il bilancio delle vittime del virus, sono 12 i morti nelle ultime 24 ore secondo i rilevamenti del bollettino odierno, che fanno salire il totale a 7.779 da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.

Gli indicatori sulla situazione dei ricoveri anche oggi cambiano volto. Dopo gli aumenti degli ultimi giorni, i pazienti in area non critica degli ospedali covid della Puglia scendono a 529 (-14 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive passano da 29 a 30. A confermarsi in crescita è il dato degli attualmente positivi: sono circa 77.500 i contagi attivi in Puglia, risultato di un numero inferiore di negativizzati rispetto ai nuovi casi giornalieri. I guariti nelle ultime 24 ore, infatti, sono circa 3.700. I bollettini epidemiologici dei prossimi giorni chiariranno meglio l’andamento della curva pandemica. L’incidenza è in aumento in tutte le province e quella di Lecce, ad oggi, ha il dato più alto di tutta Italia: circa mille nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni.