468 nuovi casi su oltre 20 mila test effettuati e nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato della Regione Puglia sulla pandemia da Covid-19. Un’impennata importante di nuovi contagi rispetto agli ultimi giorni. Statistiche alla mano l’ultima volta che sono stati registrati più di 400 casi bisogna tornare allo scorso maggio.

I casi delle ultimo bollettino sono così suddivisi: 156 nella provincia di Bari, 82 in provincia di Foggia, 81 in quella di Brindisi, 80 in provincia di Lecce, 52 in quella di Taranto e infine 9 nella Bat. Torna a salire il numero di ricoveri nella nostra regione. Sono 141 i pazienti ricoverati in area non critica, +5 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 18 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, registrando un +1 nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero degli attualmente positivi che sono 4.833, con un buon numero odierno di negativizzati che sono 264 per un totale di oltre 270 mila guariti.

Numeri in aumento che hanno fatto registrare le prime criticità soprattutto nel foggiano.

A San Giovanni Rotondo sono 138 i cittadini attualmente positivi e oltre un centinaio quelli in isolamento fiduciario. Il sindaco del comune garganico è subito corso ai ripari con un’ordinanza che obbliga di indossare la mascherina all’aperto nell’intero territorio cittadino. Situazione simile anche nel piccolo comune di Troia dove c’è stato un aumento esponenziale di positivi e il primo cittadino ha deciso di annullare tutte le iniziative previste per la festa dell’Immacolata.