La realizzazione di undici murales e di laboratori creativi, con la partecipazione di 11 artisti di fama internazionale, provenienti da 7 paesi, e il coinvolgimento attivo dei residenti del San Paolo. È quanto prevede “SanPArt” il progetto di riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Paolo di Bari, promosso da Doc Creativity in collaborazione con Studio Progettazione IDEA, vincitore dell’avviso pubblico “Arte Urbana”, indetto dal Comune di Bari per un importo pari a 200mila euro. “SanPArt”, che sta per SanPaoloArte, ha come obiettivo la riqualificazione del quartiere San Paolo attraverso la realizzazione di 11 murales, commissionati ad artiste e artisti di fama internazionale. Alla fine del lavoro, il progetto si presenterà come un unico racconto, costituito da 11 punti narrativi. Il primo artista in campo, che completerà il suo lavoro entro la fine di aprile, è il torinese Vesod.