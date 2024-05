Era andato ad aiutare suo figlio, rimasto fermo senza benzina. Ma una volta sceso dalla macchina, è stato travolto e ucciso da un’auto di grossa cilindrata, fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. È questa la ricostruzione della tragedia della strada avvenuta, la notte scorsa, lungo la Provinciale 30, che collega Conversano a Cozze, frazione di Mola di Bari.

La vittima è un 60enne conversanese, Giuseppe Babbo, conosciuto come Pino, morto sul colpo a seguito del terribile impatto. Lievemente ferito anche il figlio dell’uomo, un 26enne, trasferito in codice giallo presso l’ospedale “San Giacomo” di Monopoli. Assieme al giovane c’era anche la moglie, una ragazza di 20 anni, anche lei condotta in ospedale in stato di forte agitazione.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri. In base a quanto emerso, il 60enne aveva raggiunto la provinciale dopo essere stato contattato telefonicamente dal figlio, fermo lungo una rampa della strada perché rimasto a secco di benzina. Una volta arrivato sul posto con una tanica, ha cominciato a versare il carburante nel serbatoio del veicolo ma, proprio nel corso dell’operazione, è stato improvvisamente investito da un Suv sopraggiunto alle sue spalle, che poi ha proseguito velocemente la sua corsa.

Immediato l’arrivo del personale del 118, giunto sul luogo dell’incidente con una ambulanza ma per la vittima non c’era già più nulla da fare.

Assieme ai sanitari sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monopoli, che hanno eseguito i rilievi sul posto ed hanno avviato le indagini sull’accaduto. L’uomo al volante dell’auto pirata, un 51enne conversanese, si è presentato in caserma, questa mattina, in compagnia di un legale. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami specifici per verificare se, mentre era alla guida, fosse sotto l’effetto di sostanze.

Poche ore prima, altre due persone avevano perso la vita in un’altra tragedia della strada avvenuta, sabato pomeriggio, sulla statale 106 Jonica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina, nel Tarantino. Si tratta di un 46enne di Noci e di una 45enne originaria di Mottola: le vittime viaggiavano a bordo di una Mini Countryman, precipitata in una scarpata dopo il violento scontro con un camion adibito al trasporto di frutta. Ancora da chiarire le cause dell’impatto, a seguito del quale il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata, perdendo il suo carico. L’autista del tir è rimasto ferito.