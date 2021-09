I Carabinieri della Stazione di Conversano, impegnati in specifici servizi di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 20enne del luogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A richiamare l’attenzione degli uomini in divisa un insolito via vai nell’appartamento del giovane, così i Carabinieri hanno deciso di far scattare il “blitz”. L’intuizione dei militari non ha tardato a dare riscontro, infatti, in un balcone, nascosto da occhi “indiscreti” con delle vetrate oscurate da apposite tende ed attrezzato per l’irrigazione, i Carabinieri hanno rinvenuto alcune piante di Canapa Indiana. Un ancor più accurato controllo ha, infine, permesso di scovare, all’interno di un’altra stanza, alcune dosi di hashish e marijuana già confezionate per la cessione. Il giovane, pertanto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.