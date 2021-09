Scendono ancora i casi di Covid-19 in Puglia, mentre aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Sono questi i dati principali contenuti nel consueto bollettino epidemiologico della Regione che registra 119 nuove positività su oltre 13 mila test, 5 morti e tasso di positività sotto l’1%.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 40 in provincia di Lecce, 20 nelle province di Bari e Taranto, 18 in quella di Foggia, 14 nella Bat e e 4 nella provincia di Brindisi. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive in Puglia che sono 4.095. Sono 316 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore per un totale di 254 mila e 200 guariti dall’inizio della pandemia.

Resta sotto controllo la situazione negli ospedali pugliesi anche se nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 9 unità nelle terapie intensive dove al momento sono 31 i pazienti ricoverati, mentre scendono di ben 15 unità i ricoveri in area non critica dove sono presenti 213 pazienti, poco sopra il 7% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, l’occupazione supera il 5%.

Continua a scendere anche l’incidenza settimanale che va sotto quota 40 casi ogni 100 mila abitanti, mentre l’unico dato in controtendenza è quello dei decessi, praticamente raddoppiati in 7 giorni per un totale di 6.729 morti dall’inizio della pandemia.