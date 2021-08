Sono 36 gli incivili che solo nel mese di luglio sono stati multati dal nucleo Ambiente della Polizia locale a Molfetta per aver abbandonato rifiuti per strada. Le immagini parlano da sé. Da via Sergio Pansini, al cimitero, passando per via Spadolini e per le strade dell’agro. In tutte queste zone della città, ancora una volta, sono state fondamentali le registrazioni video delle 160 telecamere monitorate dalla centrale operativa del Comando di Polizia Locale. Nei giorni anche il report della Polizia Metropolitana di Bari aveva fotografato una situazione allarmante sulle strade provinciali con una battaglia senza confini che coinvolge davvero tutte le istituzioni.

Gli agenti di Molfetta, in particolare modo, hanno individuato chi non fa la raccolta differenziata, ma si sbarazza dei rifiuti di casa lanciandola, per esempio, dall’automobile in corsa o lasciandola nei piccoli cestini portarifiuti pubblici. E’ quanto mai imbarazzante rivedere queste immagini delle telecamere in cui si nota tutta l’inciviltà di cittadini che consapevolmente non rispettano una regola basilare come quella di conferire in modo regolare i propri rifiuti non solo per il decoro delle città bensì per l’ambiente e la propria stessa salute.

«Tolleranza zero verso chi non rispetta la città – spiegano da Palazzo di Città a Molfetta sia il Sindaco Tommaso Minervini che l’assessore alla sicurezza Pietro Mastropasqua – Grazie al lavoro incessante della Polizia Locale abbiamo sanzionato centinaia di sporcaccioni – conclude il Primo Cittadino molfettese – non ci fermeremo nel contrastare queste sacche di inciviltà».