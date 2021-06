Dieci auto danneggiate, tra finestrini in frantumi e gravi ammaccature alle carrozzerie: è questo il bilancio di una notte di follia alla periferia di Terlizzi, dove un 41enne di origine marocchina, senza nessun apparente motivo, ha distrutto alcuni veicoli parcheggiati in strada, in via Macello.

Tutto è accaduto in pochi minuti: l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha scatenato la sua rabbia contro le auto in sosta, colpendole ripetutamente con i pugni e urlando frasi sconnesse.

Il violento frastuono, nel silenzio della notte, ha svegliato molti residenti e, se qualcuno ha immediatamente chiamato le Forze dell’Ordine per segnalare quanto stava accadendo, qualcun’altro ha ripreso tutta la scena con il telefonino. Il video, girato dalla finestra di una abitazione, è subito rimbalzato tra le pagine dei social e le chat di WhatsApp, diventando virale in pochissimo tempo.

L’extracomunitario – secondo il racconto di alcuni testimoni – in preda alla sua follia, avrebbe anche cercato di compiere atti di autolesionismo, fermato fortunatamente dal tempestivo intervento dei militari dell’Arma e di un’equipe del 118.

Attraverso un messaggio postato sulla sua pagina Facebook, ha commentato l’episodio anche il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, pubblicando anche alcune foto delle auto danneggiate.

Il primo cittadino ha condannato il grave atto vandalico, informando che l’autore è stato arrestato dai Carabinieri.