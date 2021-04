I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio T.D., 51enne, marittimo, con precedenti specifici. I militari sono intervenuti presso la sua abitazione, dove i vicini negli ultimi giorni avevano segnalato un via vai insolito di giovani. Lo stupefacente, all’atto della perquisizione domiciliare, era occultato in soffitta, ed è stato rinvenuto solo dopo una lunga ricerca da parte degli operanti che, al termine delle operazioni hanno sequestrato 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.