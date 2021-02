I Carabinieri della Stazione di Noci hanno tratto in arresto A.P.M., 47enne, disoccupato, del luogo, raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bari.

L’arrestato non rassegnatosi alla separazione intervenuta dalla ex coniuge, aveva posto in essere dei comportamenti persecutori nei confronti della donna e pertanto era stato già colpito da un provvedimento di “divieto di avvicinamento”. Nonostante il divieto impostogli, l’uomo ha continuato a perseguitare la sua ex moglie, tempestandola di telefonate, messaggi, transitando sotto la sua abitazione e, addirittura, pedinandola e seguendola ovunque.

Le molestie, denunciate dalla donna e documentate dai Carabinieri, sono andate avanti per qualche tempo, così da determinare la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella restrittiva.

I militari, pertanto, si sono presentati presso l’abitazione del 47enne che è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice, che ha ravvisato gli estremi del reato di “atti persecutori”.