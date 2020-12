In serata è venuto anche il sindaco Antonio Decaro. I residenti hanno portato sedie, coperte, cibo e bevande che hanno accatastato davanti alla scalinata d’ingresso. L’accesso è stato inibito per ore da agenti della Polizia locale e della Questura fino a quando, non essendo intervenuto un formale provvedimento di sgombero, l’ingresso è stato liberato e i residenti sono rientrati nella struttura. All’esterno gli attivisti, intonando canzoni sul “diritto all’abitare”, si sono dati appuntamento a domani mattina per un’assemblea davanti all’ex scuola.