Un 13enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto mentre era a bordo della sua bicicletta da un’auto su una strada di campagna alla periferia di Alberobello finendo dopo l’impatto in un dirupo dopo un volo di circa 2 metri e mezzo. Stando ai primi rilievi dei carabinieri l’auto, una Opel Insigna guidata da un 27enne, in una zona a bassa visibilità nei pressi del bosco Selva, avrebbe colpito la bicicletta con il minorenne che stava attraversando la strada insieme ad altri coetanei, tutti in bici e tutti con il caschetto protettivo.

L’autista si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia locale che hanno eseguito le manovre rianimatorie fino all’arrivo dell’ambulanza del 118 da Castellana Grotte. Il 13enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Monopoli dove si trova attualmente intubato in prognosi riservata. I carabinieri stanno procedendo ai rilievi per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Saranno eseguiti anche esami tossicologici sull’automobilista.